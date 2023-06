Včeraj zvečer se je zgodila prometna nesreča. “Ob 21.40 je v Babni Gori, občina Šmarje pri Jelšah, osebno vozilo zapeljalo s cestišča po pobočju in obstalo v globeli na strehi. Gasilci PGE Celje ter PGD Steklarna Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, izvlekli vozilo na cestišče ter nudili pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP so jo prepeljali v SB Celje,” so zapisali na strani Uprave za zaščito in reševanje RS.