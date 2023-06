Ko mesto za en dan postane dežela živali in prijateljev Primorske novice Festival za ljubitelje živali in Robin HUD festival sta danes v središču Nove Gorice združena v Deželi prijateljev. Začelo se je ob 10. uri, pestro dogajanje pred mestno palačo, ob Kidričevi ulici in v borovem gozdičku pa bo trajalo vse do 16. ure. Psi, mačke, konji, alpake in druge živali, delavnice,...

