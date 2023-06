FOTO: Na Trgu svobode prireditev Zdravje v vsak dom Maribor24.si Na Trgu svobode se odvija tradicionalna prireditev Lekarn Maribor Zdravje v vsak dom. Lekarniški farmacevti podajajo ljudem številne koristne informacije o pravilni in varni uporabi zdravil, kot tudi o preventivi in zdravem načinu življenja. Med drugim potekajo brezplačne meritve sladkorja, krvnega tlaka, meritve vitaminsko-mineralnega statusa, holesterole, pletizmografije in druge meritve, na eni ...

