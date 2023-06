Golob v Istanbulu: ogledal si bo finale nogometne Lige prvakov 24ur.com Predsednik vlade Robert Golob si bo nocoj v Istanbulu ogledal finale nogometne lige prvakov, so sporočili iz njegovega kabineta. Dodali so, da je premier v Turčiji sicer na zasebnem obisku. V finalu se bosta sicer pomerila Manchester City in milanski Inter.

