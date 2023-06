Izpusti ogljikovega dioksida zaradi rabe fosilnih goriv so se v EU lani v primerjavi z letom 2021 zmanjšali za 2,8 odstotka. Najbolj so jih zmanjšali na Nizozemskem, v Luksemburgu in Belgiji ter na Madžarskem. Slovenija jih je zmanjšala za 2,2 odstotka