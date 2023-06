Po ponedeljkovem streljanju v ljubljanskih Fužinah policija poudarja, da je Slovenija še vedno varna država, kjer so umori in uboji redki. Policijska statistika kaznivih dejanj kaže, da število ubojev in umorov ne narašča, temveč je v zadnjih petih letih rahlo upadlo.

Ob predstavitvi zbranih informacij o ponedeljkovem dogajanju so s Policijske uprave (PU) Ljubljana posredovali tudi statistiko, ki ...