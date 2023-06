Francija s pomočjo posnetkov iz zraka 120.000 neprijavljenih bazenov Primorski dnevnik Francoski davčni urad je z analizo letalskih fotografij v Franciji odkril več kot 120.000 neprijavljenih bazenov. Davčni organi so lastnike obvestili, da morajo bazene v naslednjih 30 dneh prijaviti. Z odkritjem naj bi se v davčno blagajno steklo do 50 milijonov evrov. Davčni organi so lastnike bazenov prav tako pozvali, naj ob prijavi navedejo velikost bazenov, leto izgradnje in druge podrobnosti, ...

Sorodno





Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Benjamin Savšek

Luka Božič

Samir Handanovič

Marko Šuler