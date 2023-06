Zaradi silovitih požarov evakuirali več tisoč ljudi #video SiOL.net V Kanadi so se razbesneli novi požari, zaradi katerih so morali evakuirati več tisoč prebivalcev. Najhuje je na zahodu države. Trenutno je v Kanadi 416 aktivnih požarov, od tega so 203 zunaj nadzora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno Omenjeni Kanada Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Samir Handanovič

Nataša Pirc Musar