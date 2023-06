Ceste zavzele množice rekreativnih in amaterskih kolesarjev 24ur.com Ob 9. uri se je začel 42. kolesarskega maratona Franja. Rekreativni in amaterski kolesarji so se s starta podali ob 9. uri, okoli štiri ure kasneje pa bodo največji slovenski kolesarski praznik tudi sklenili. Maraton Franja pa lahko sicer v živo spremljate tudi prek spletne strani dogodka.

