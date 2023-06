Gheorghe Cretu: Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj SiOL.net "Na vseh štirih tekmah slovenske reprezentance smo spremljali izenačeno igro. Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo znali bolje odzvati v neugodnih situacijah," je po koncu uvodnega turnirja odbojkarske lige narodov, na katerem so Slovenci vknjižili tri zmage in poraz - za konec so s 3:0 premagali Iran - dejal Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu. Slovenci prihodnjo nedeljo potujejo na drugi turnir, v Franciji jim bodo nasproti stale Argentina, Kanada, Kuba in Brazilija.

Sorodno

































Omenjeni Argentina

Bolgarija

Brazilija

Francija

Iran

Kanada

Kuba

Ljubljana

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Samir Handanovič

Nataša Pirc Musar