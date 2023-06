Policisti PU Maribor so v zadnjem dnevu dobili 21 obvestil v zvezi s kršitvami javnega reda in miru. Od tega 13 kršitev javnega reda na javnem kraju in 8 kršitev v zasebnih prostorih. “Policisti policijske postaje Maribor I so zaradi kršitve javnega reda in miru intervenirali v gostinskem lokalu na območju Maribora. Gostja je bila vinjena in ni upoštevala ukazov policistov. Zaradi zagotovitve javn ...