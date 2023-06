Ukrajina ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov 24ur.com Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov, pri čemer je zračna obramba v regijah Harkov in Sumi po navedbah ukrajinskih virov sestrelila šest ruskih dronov. Napadi so v mestu Odesa terjali tri smrtne žrtve in 26 ranjenih. Dolgo napovedovana ukrajinska protiofenziva pa se nadaljuje, nekaj uspehov naj bi dosegla v Zaporožju.

