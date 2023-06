Matic Grošelj zmagal na 42. kolesarskem maratonu Franja Dnevnik Matic Grošelj, do leta 2021 poklicni kolesar, je zmagal v ciljnem sprintu ubežne skupine šesterice na glavnem delu 42. kolesarskega maratona Franja v Ljubljani in okolici. Rekreativni in amaterski kolesarji so na maratonu nastopili na 156 km,...

