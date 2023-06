V Kartumu po 24-urni prekinitvi ognja spet izbruhnili spopadi RTV Slovenija Kmalu po izteku 24-urne prekinitve ognja, ki je civilistom omogočila nekaj olajšanja po skoraj dveh mesecih vojne, so v sudanskem glavnem mestuKartum in bližnjih krajih znova izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo.

