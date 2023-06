Tajvansko-kitajska naveza do zmage pri ženskih dvojicah SiOL.net Tajvanka Hsieh Su-Wei in Kitajka Wang Xinyu sta zmagovalki turnirja dvojic na Rolandu Garrosu. V finalu sta po dveh urah in 12 minutah ugnali ameriško-kanadsko navezo Taylor Townsend/Leylah Fernandez z 1:6, 7:6 (5), 6:1.

