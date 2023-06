Starejša moška na priljubljeni istrski plaži snemala gole otroke Maribor24.si Hrvaška policija je na območju Istre aretirala 61-letnega nemškega in 57-letnega belgijskega državljana, ki sta osumljena, da sta 7. junija na plaži v Pulju in Rovinju snemala gole otroke. Čakata na nadaljnje odločitve organov pregona in tožilstva 61-letnega nemškega državljana so aretirali v Pulju, saj naj bi 7. junija ob približno 19. uri na območju kampa Premantura snemal otroka med tuširanjem, ...

Sorodno

Omenjeni Hrvaška

Rovinj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Aleksander Čeferin