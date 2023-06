Na mednarodni regati na Bledu še tri slovenske zmage Primorske novice Zadnji dan 67. mednarodne veslaške regate na Bledu so slovenski veslači prišli še do treh zmag, je sporočila Veslaška zveza Slovenije. V konkurenci dvojcev brez krmarja sta slavila Nik Krebs in Jaka Čas, Nina Kostanjšek in Jana Dremelj sta vso konkurenco ugnali za 12 sekund, Rajko Hrvat pa je slavil še v odprti kategoriji enojcev.

