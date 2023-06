Univerzitetni profesor, ki je sto dni živel pod vodo v hišici za potapljače ob otočju Florida Keys, se je v petek prvič po 1. marcu dvignil na površje. Joseph Dituri je postavil nov rekord bivanja pod vodo brez prilagajanja tlaka na globini več kot devet metrov.

Potapljaški in zdravstveni raziskovalec je podrl prejšnji rekord, ki je znašal 73 dni, dve uri in 34 minut in sta ga leta 2014 postavila