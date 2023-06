Direktiva: enako plačilo za enako delo Dnevnik Pred kratkim je začela veljati evropska direktiva, ki določa ukrepe za preglednost plačil, kot so informacije o plačah za iskalce zaposlitve, pravica do seznanitve z ravnjo plač zaposlenih, ki opravljajo enako delo, in obveznost poročanja o razlikah...

