( V ŽIVO )”Bitka za ranjence” – Bosta Robert Golob, ki danes ustanavlja Seniorje in Urška Klakočar Zupančič s posvetom v DZ-ju, vzela primat Pavlu Ruparju nad upokojenci? topnews.si Koncentracija dogodkov povezanih s s skrbjo za starejše in upokojence je danes prav zavidljiva. Najprej se bo zjutraj v državnem zboru za čel posvet za boljšo prihodnost starejših in upokojencev v organizaciji predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Zatem bo v Hotelu Mons 10.00 uri ustanovni kongres organizacije Gibanje Svoboda Seniorji, kjer bo predvidoma ob […]...

