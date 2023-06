Po tem, ko je v soboto je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potrdil, da se je začela težko pričakovana ukrajinska protiofenziva, je odjeknila novica o tem, da je ukrajinski vojski uspelo osvoboditi tri vasi na jugovzhodu države. Posnetki na družbenih omrežjih so pokazali, kako ukrajinske enote proslavljajo v bližini vasi Blahodatne in Neskuchne v regiji Doneck. Iz Kijeva pa so javili, da j ...