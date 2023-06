Tantadruj za življenjsko delo tržaškemu igralcu in režiserju Adrijanu Rustji RTV Slovenija Tržaškemu igralcu in režiserju Adrijanu Rustji so v njegovem rodnem mestu izročili nagrado treh primorskih gledališč tantadruj za življenjsko delo, ki jo podeljujejo Gledališče Koper, SNG Nova Gorica in Slovensko stalno gledališče v Trstu.

Sorodno