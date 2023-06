Mariborski prometni policisti so minulo soboto popoldne, v sklopu poostrenih aktivnosti, na avtocesti A1, med Slivnico in Framom, ter na avtocesti A4, med Lancovo vasjo in Gruškovjem, izvedli poostren nadzor nad vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti. V zgolj treh urah so policisti ugotovili kar 50 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in 4 kršitve voznikov, ki niso upoštevali predpisane v ...