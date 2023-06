Zunanja ministrica Tanja Fajon skupaj z zunanjimi ministri Nemčije, Belgije, Luksemburga, Nizozemske in Romunije, poziva k večjemu odločanju s kvalificirano večino v zunanji politiki Evropske unije. Kot so omenjeni ministri zapisali v skupnem tekstu z naslovom “Čas je za več večinskega odločanja v zunanji politiki EU”, naj bi šlo predvsem za bolj »pragmatičen pristop« na področju zunanje in varnos ...