Včeraj, 11. junija, ob 11.55, se je zgodila pomorska nesreča pri Kornatih. Trčila sta gliser in jadrnica, na obeh so bili državljani Slovenije. Državno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Reka (MRCC Rijeka) je prejelo prijavo enega od udeležencev pomorske nesreče, da je prišlo do trčenja z jadrnico med plovbo pri otočku Balabra Mala. O tem so bili obveščene pristojne službe Mi ...