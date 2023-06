Na Glavnem trgu je Društvo Celiac Slovenija v soboto pripravilo že 7. festival brezglutenske ponudbe. Kot sporoča organizator, je več kot tisoč obiskovalcev, med njimi številni bolniki s celiakijo iz cele Slovenije, ''z veseljem pohajkovalo med stojnicami, uživalo v izdelkih 13. ponudnikov in se prepustilo čarom brezglutenske pravljice.'' Dodajajo, da so ''z izjemnimi okusi in vonji, ki so se šir ...