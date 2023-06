Turistične namestitve na Jadranu najdražje v Sloveniji in na Hrvaškem 24ur.com Cene najema apartmajev in hotelskih sob na Jadranu so najvišje v Sloveniji in na Hrvaškem, najnižje pa v Albaniji in Črni gori, je pokazala analiza cen, ki jo je opravil hrvaški portal. V prvih štirih mesecih leta so turisti v hotelih in apartmajih na Hrvaškem ustvarili 5,3 milijona nočitev ali skoraj 20 odstotkov več kot lani.

Sorodno