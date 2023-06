"Virtuoz" srčne kirurgije bo operiral v celjski bolnišnici SiOL.net V celjski bolnišnici so na novinarski konferenci sporočili, da so v svoje vrste sprejeli "virtuoza" srčne kirurgije Tomislava Klokočovnika. Z njim so podpisali pogodbo o izvedbi srčnih operacij z njegovo ekipo, lastnimi aparaturami in zdravili, poroča portal 24 ur. Od sobote je uspešno opravil že pet operacij, pričakujejo, da jih bo letos izvedel še 140.

