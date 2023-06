Vrhunski športniki so ambasadorji slovenske policije in naše države Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić sta sprejela vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v Policiji. Sprejema so se udeležili tudi legenda slovenskega športa Miroslav Cerar, prva zaposlena vrhunska športnika v slovenski policiji Robert Kerstajn in Tomas Globočnik, predstavniki nekaterih panožnih zvez in drugih državnih organov.

