Stožice pripravljene na spektakel, selektor se še ni odločil Sportal Slovenske košarkarice nestrpno odštevajo dni do četrtka, ko bodo začele nastope na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah, ki ga poleg slovenske prestolnice med 15. in 25. junijem gosti še Tel Aviv. V slovenski izbrani vrsti komaj čakajo začetek enega od vrhuncev reprezentančnih karier, ob tem pa so Slovenke v Stožice povabile tudi vse navijače in ljubitelje slovenske košarke.

