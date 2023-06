Okoli Slovenskih Konjic se sprehaja afriška divja mačka SiOL.net Občani Slovenskih Konjic so sporočili, da so na območju Dobrneža opazili afriško divjo mačko - servala. O tem je bila obveščena tudi Policija, so za 24 ur potrdili na PU Celje. Policisti so pregledali ožjo in širšo okolico, vendar živali niso izsledili, so še pojasnili.

Sorodno





Omenjeni Celje

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Pavel Rupar