Đoković vprašanje, ali je največji vseh časov, prepušča drugim 24ur.com Novak Đoković je v nedeljo v finalu OP Francije premagal Casperja Ruuda in tako prišel do svojega 23. naslova na turnirjih za grand slam, kar je največ v moški konkurenci. Po mnenju mnogih je s tem potrdil status najboljšega vseh časov, sam pa o tem ni želel špekulirati. "Pišem svojo zgodovino, naj o tem razpravljajo drugi," pravi Srb in dodaja, da o koncu kariere niti slučajno ne razmišlja....

