Druga etapa v Švici Eritrejcu, Van Aert in Evenepoel zmanjšala zaostanek Ekipa Eritrejec Biniam Girmay je zmagovalec druge etape na dirki po Švici. Kolesar moštva Intermarche-Circus-Wanty je v ciljnem sprintu pretežno ravninske etape ugnal Arnauda Demareja in Wouta Van Aerta. Sta pa tako Van Aert kot tudi Remco Evenepoel z bonifikacijskimi sekundami zmanjšala zaostanek do skupnega vodilnega Stefana Künga.



