Tako med moškimi kot ženskami so družbene norme, ki temeljijo na spolnih stereotipih, zelo razširjene, pri čemer ima skoraj devet od desetih moških in žensk po vsem svetu takšne predsodke. To kaže, da so ti predsodki "globoko zakoreninjeni in v podobni meri vplivajo na moške in ženske", ugotavlja poročilo Združenih narodov.