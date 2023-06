Od pevca na križarkah do milijarderja in vplivnega politika s številnimi aferami N1 Ob novici, da je umrl Silvio Berlusconi, je bilo moč v Italiji slišati skoraj enake izjave. S smrtjo 86-letnega politika se je končalo posebno obdobje italijanske zgodovine. Berlusconi namreč ni bil le ekscentrični štirikratni primer, ki je ta položaj zasedal najdlje v povojni zgodovini države. Njegov populistični način vodenja države, škandali in medijski imperij so v vsakdan Italijanov prodiral ...

Sorodno



































Omenjeni Italija

Romano Prodi

Silvio Berlusconi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Pavel Rupar