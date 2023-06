Zaradi približevanja ciklona Pakistan odredil evakuacijo 80 tisoč ljudi SiOL.net Pakistanske oblasti so danes začele evakuacijo 80 tisoč državljanov iz krajev, ki bi jih v prihodnjih dneh lahko zajel bližajoči se ciklon Biparjoy. Ciklon si namreč utira pot prek Arabskega morja proti obalam Pakistana in Indije. S seboj bi lahko prinesel vetrove s hitrostjo do 150 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

