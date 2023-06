V poslanski skupin SDS so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za pravosodje. Zaradi “zaskrbljujočih pritiskov politike na neodvisnost sodstva” menijo, da je nujno potreba razprava in priprava ukrepov, s katerimi bi vzpostavili element odgovornosti in neodvisnosti v sodstvu ter zaščitili sodnike pred zunanjimi vplivi na njihovo odločanje. Kot so zapisali v obrazložitvi […]