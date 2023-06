Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 12-letni Aido Ivano Lapuh in Lariso Kuprivec iz Ljubljane, so sporočili iz PU Ljubljana. Aida je visoka okoli 160 cm, suhe postave, svetlo rjavih las čez ramena, v ušesih ima zlate uhane – bunkice, kako je oblečena ni znano, lahko da ima pri sebi kovček temno vijolične barve s krogi v svetlo vijoličnih bar ...