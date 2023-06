Starši našli srečo v Sloveniji, govorice o Realu ga ne bodo vrgle iz tira Sportal Njegovi starši prihajajo iz Hrvaške. Pred davnimi leti so se s trebuhom za kruhom odpravili v tujino. Oče in mama sta se srečala v Piranu, ustvarila družinski dom, nato pa se preselila v Avstrijo, kjer se jima je pred 25 leti rodil tretji sin. Sandi Lovrić je postal zelo uspešen nogometaš, od leta 2020 zastopa barve Slovenije, lani pa se je pridružil Udineseju in tako opozoril nase, da naj bi se zanj zanimal celo madridski Real. Na Brdu pri Kranju nam je pojasnil, kako se trudi, da mu takšne in podobne govorice ne pridejo do živega.

Sorodno