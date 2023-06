Noro slavje v Denverju, Slovenija ima prvaka lige NBA! Sportal Novi prvaki lige NBA so košarkarji Denver Nuggets. V peti finalni tekmi so doma premagali Miami Heat s 94:89, pozdravili četrto zmago v finalu (4:1) in prišli do največjega uspeha v zgodovini franšize. Priznanje za najboljšega igralca finala lige NBA je prejel srbski as Nikola Jokić. Denver je osvojil svojo prvo zvezdico, šampionski prstan pa je prejel tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

