Nemirna noč v Ukrajini: v zračnih napadih trije mrtvi in več kot 30 ranjenih #vŽivo SiOL.net V ruskih zračnih napadih na mesto Krivi Rog v osrednji Ukrajini so bili davi ubiti trije ljudje, več kot 30 je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. O ruskih zračnih napadih so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine.

