Velika okrepitev: NK Maribor pripeljal nogometaša z bogato mednarodno kariero Lokalec.si Vrste slovenskega nogometnega prvoligaša iz Maribora je okrepil nekdanji napadalec Dinama, Alžirec El Arabi Hilal Soudani, so danes potrdili pri Mariboru. Alžirski reprezentant je podpisal pogodbo, ki je veljavna do poletja 2025, moštvu pa se bo priključil v torek. Petintridesetletni alžirski veteran je v svoji karieri igral za moštva, kot so Vitoria de Guimaraes, Dinamo Zagreb, Nottingham Forest, ...

