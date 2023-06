Na Kitajskem našli 6.000 let starega keramičnega prašička SiOL.net Arheologi so v provinci Džiangsu na vzhodu Kitajske našli redek primerek igrače v obliki prašička, stare približno 6.000 let. Keramičnega prašička so našli na območju neolitskega najdišča Ma'an v mestu Vuši, je poročala kitajska državna tiskovna agencija Šinhua.

