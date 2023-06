Na Štajerskem se sprehaja se afriška divja mačka Lokalec.si Na območju Slovenskih Konjic te dni občani na več lokacija opažajo divjo mačko – servala. Novica se hitro širi po družabnih omrežjih. Gre za srednje veliko mačko z dolgimi tacami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi. Po poročanju portala 24ur.com so policisti pregledali ožjo in širšo okolico, vendar živali niso izsledili. Po trenutno znanih informacijah serval ni pobegnil iz živalskega vr ...

