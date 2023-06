Na Hvaru zaradi utopitve umrla Štajerka Maribor24.si Na otoku Hvar v Jelsi je pretekli teden prišlo do tragičnega dogodka. Kot pišejo Slovenske novice, se je na počitnicah v organizaciji lokalnega radia iz Lenarta in Relax Turizma v dokaj plitvi vodi, ob obali, utopila 68-letna varovanka Socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, ki je že dobro desetletje stanovala pri skrbnici na Sveti Ani, ki jo je na počitnicah tudi spremljala. Kot so za Slovenske no ...

