Med odpravljanjem posledic poplav poskrbite za svojo varnost SiOL.net Na inšpektoratu za delo so za prizadete občane in številne prostovoljce, ki pomagajo pri čiščenju po katastrofalni povodnji konec prejšnjega tedna, pripravili vrsto nasvetov za varno delo. Vse sodelujoče pri čiščenju spodbujajo, da nasvete upoštevajo ter storijo vse potrebno za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Luka Dončić

Romana Lesjak

Marjan Šarec