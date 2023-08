Niki Kovač in Sloveniji na pomoč priskočili aktivisti iz vse Evrope #video SiOL.net Iz Inštituta 8. marec so sporočili, da so Sloveniji na pomoč priskočili člani in članice mednarodnega gibanja Fridays for Future (Petki za prihodnost) iz vse Evrope. "Ganjeni smo, da nam želijo pomagati na terenu. Obenem pa od Evropske unije zahtevajo tudi solidarnost in pomoč. Sporočajo, da so poplave odgovornost vse Evrope in zadevajo vsakega izmed nas," je ob njihovem prihodu dejala direktorica inštituta Nika Kovač.

