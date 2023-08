Znano je, kdo bo na čelu uprave za varno hrano nasledil Posedija SiOL.net Vlada je danes razrešila vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janeza Posedija, ki je podal odstopno izjavo, in za novo vršilko dolžnosti imenovala Vido Znoj. Položaj bo nastopila v sredo, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja uprave, vendar največ za šest mesecev.

Sorodno

















Omenjeni Dnevnik

Janez Posedi

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matic Tasič

Tanja Fajon

Robert Golob