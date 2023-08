Na zaslišanju navijačev Dinama prišlo do izgredov SiOL.net Pred sodiščem v Atenah, kjer so aretirani navijači zagrebškega Dinama podali izjave v zvezi s smrtjo grškega navijača, so izbruhnili spopadi. Več sto navijačev kluba AEK je v zgradbo sodišča metalo steklenice in druge predmete.

Sorodno

Omenjeni Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Luka Dončić

Romana Lesjak

Marjan Šarec