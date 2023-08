Prekmurke branijo dvojno krono, a želi jo tudi Olimpija #video Sportal V soboto se s tekmo med prvakinjami ŽNK Mura Nona in ŽNK Ljubljana začenja 32. sezona prve slovenske ženske nogometne lige. Kapetanka prvakinj Špela Kolbl sporoča, da je ekipa res dobro pripravljena na novo sezono, v kateri želijo ubraniti dvojno krono in se dokazati tudi v Evropi. Ostale so sicer brez reprezentantke Kaje Korošec, ki je bila v prejšnji sezoni motor ekipe. Njihove prve izzivalke ŽN...

Sorodno